İş bilmez Ekrem'in işleri! Burda da mı engellendi? Akan trafiğin kitlenmesi de mi, engellendiği için!

Adeta İstanbul halkıyla dalga geçer gibi AK Parti’nin temelini attığı veya bitme aşamasına gelen projelerin açılışını yaparak prim kasan İmamoğlu, İstanbul için hiçbir projesi olmadığı gibi İstanbul trafiği içinde kılını kıpırtdatmıyor.

Son olarak İstanbul'da, haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu haritasında 74 seviyesine ulaştığı görüldü.

İstanbul trafiği içinde İmamoğlu "İcraat yapmamız engelleniyor" yalanına sarılacak mı merak ediliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşanırken, D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisinden Mecidiyeköy istikameti ile Zincirlikuyu'dan Edirne istikametine araçlar yavaş ilerliyor.

Beşiktaş'tan Eminönü istikametine de her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Haliç Köprüsü ile Eminönü arasındaki bölgede de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Avcılar Firuzköy mevkisi ile Beylikdüzü arasında trafik yoğunluğunun yine yer yer arttığı gözleniyor. D-100 kara yolu Esenyurt'tan Büyükçekmece istikametine doğru da trafik yoğunluğu olduğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Acıbadem bağlantısından başlayan trafik, Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası geçişinde Elmalı mevkisinden başlayan trafik, D-100 kara yolu bağlantısına kadar uzanıyor.

Şile Yolu Ankara istikameti ile D-100 kara yolu Uzunçayır Bostancı Köprüsü arasında da trafik yavaş ilerliyor.