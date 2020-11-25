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Ekonomi İş Bankası'nın "2019 yılı Entegre Raporu"na beş platin ödül
Ekonomi

İş Bankası'nın "2019 yılı Entegre Raporu"na beş platin ödül

İş Bankası, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği 2020 Spotlight ve Inspire ödül programlarının "Uluslararası İletişim" ve "Kurumsal Yayın" alanlarında toplam beş farklı kategoride "Platin Ödül"ün sahibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:07:18 -
İş Bankası'nın "2019 yılı Entegre Raporu"na beş platin ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 2019 yılı Entegre Raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP-League of American Communications Professionals) tarafından düzenlenen "2020 Spotlight" ve "Inspire ödül" programlarının "Uluslararası İletişim" ve "Kurumsal Yayın" alanlarında, beş farklı kategoride "Platin Ödül"e layık görüldü.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, 2019 yılı Entegre Raporu ile iletişim alanında dünyanın en prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği'nden ödül aldı.

Banka, 2020 Spotlight ve Inspire ödül programlarının "Uluslararası İletişim" ve "Kurumsal Yayın" alanlarında toplam beş farklı kategoride "Platin Ödül"ün sahibi oldu.

Türkiye İş Bankası, ilk izlenim, rapor anlatım dili, içerik uygunluğu, mesaj netliği, genel görsel tasarım ve yaratıcılık kriterlerine göre yapılan değerlendirmede 100 üzerinden 99 puan alarak tüm kategorilerde dünya genelinde ilk 100 rapor sıralamasında 11'inci oldu.

2020 Spotlight ve Inspire ödül programlarında, farklı ülkelerden ve çeşitli sektörlerden 300 kuruluşu temsil eden yaklaşık 1.500 başvuru değerlendirmeye alındı.

Verilen bilgiye göre, İş Bankası entegre raporlamayla, bankanın finansal ve finansal olmayan sermaye öğelerini bir arada ele alarak sürdürülebilir ve paylaşılabilir değer yaratmaya odaklanan çalışmaları hakkında güncel bilgi sunmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede 2019 yılı Entegre Raporu'nda, ikinci yüzyılına hazırlanan İş Bankası'nın tüm paydaşları için yarattığı değer, değer yaratma sürecinde karşılaştığı risk ve fırsatlar ile Banka'nın sürdürülebilirlik öncelikleri, kurumsal stratejisi, hedefleri ve uzun vadeli değer üretme yetkinliği çok yönlü bir yaklaşımla ele alınıyor.


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