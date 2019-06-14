İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi

İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılı sonunda başlattığı ve ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından biri olan “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyasının bu yıl 12’ncisi gerçekleştirildi.



Banka, ülkemizde daha çok okuyan çocuğun nitelikli kitapla buluşması, okuyan ve sorgulayan gençlerin sayısının artması, öğrenciler için fırsat eşitliğinin oluşmasına katkıda bulunulması ve çocukların erken yaşta İş Bankası ile tanışmasının sağlanması amaçlarıyla 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile bugüne kadarki en büyük kitap kampanyalarından birine imza attı.

Kampanyanın bu seneki tanıtım toplantısı, civar devlet okullarından katılan ilköğretim ve ortaokul öğrencileriyle, İş Bankası İş Kuleleri'nde gerçekleştirildi. Bu sene 12'ncisi gerçekleştirilen “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası kapsamında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan ve dünya edebiyatında hayvan sevgisi denildiğinde ilk akla gelen eserlerden biri olan Anna Sewell’in "Siyah İnci” kitabı, 1 milyon ilkokul ve ortaokul öğrencisine hediye edilecek. Öğrenciler, kitaplarını İş Bankası şubelerinden alabilecek.





- 12 yılda 14 milyon kitap hediye edilmiş olacak





Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde, 12 yılda 14 milyon kitap hediye edilmiş olacak. Çocuklar, Siyah İnci kitabı ile hem bir atın gözünden maceralarına eşlik edecek hem de insanlara ve hayvanlara karşı gösterilen sevgi ve şefkatin önemini, iyilik yapmanın, yardımseverliğin ve sabrın değerini hissedecekler.



Kampanya kapsamında, şimdiye kadar olduğu gibi bu yıl da İş Bankası’nın yurt dışı teşkilatının olduğu ülkelerdeki şubeler aracılığıyla da çocuklara kitap hediye edilecek. Ayrıca yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklar da kitaplarla buluşturulacak. Görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırılan kitaplar okullara dağıtılacak.



İş Bankası, “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile çocuklara 2008'den bu yana “Alice Harikalar Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik’ten Çocuklara Hikayeler”, “Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, "Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar” adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi.















