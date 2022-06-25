İş Bankası yayınları LGBT sevicileri kudurttu
İş Bankası Kültür Yayınları’nın “Happiness is…” adlı çocuk kitabını Türkçe'ye uyarlarken LGBT'lilerin sembolü haline gelen gökkuşağını sansürlemesi sapkın LGBT'lileri kudurttu.
İş Bankası Kültür Yayınları’nın Isadora Rose tarafından yazılan “Happiness is…” adlı çocuk kitabının Türkçe uyarladı. Kitap Türkçe'ye çevrilirken, kitapta LGBT sapkınlarının sembolü haline getirdikleri gökkuşağına sansür uygulandı. İş Bankası bu gökkuşağını kaldırdı.
LGBT'liler kudurdu
Toplum ahlakına dinamit döşeyen sapkın LGBT'liler, Isadora Rose tarafından kaleme alınan ve İş Bankası Kültür Yayınları’nın “Mutluluk nedir?” olarak Türkçe’ye çevirdiği kitapta gökkuşağı görselinin sansürlenmesi üzerine adeta kudurdu. Sosyal medya üzerinden tepkilerine dile getire LGBT'liler böylece gökkuşağını kendilerine alet ettiklerini ispatlamış oldular.