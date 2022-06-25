  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İş Bankası yayınları LGBT sevicileri kudurttu
Gündem

İş Bankası yayınları LGBT sevicileri kudurttu

İş Bankası Kültür Yayınları’nın “Happiness is…” adlı çocuk kitabını Türkçe'ye uyarlarken LGBT'lilerin sembolü haline gelen gökkuşağını sansürlemesi sapkın LGBT'lileri kudurttu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 14:08:00 -
İş Bankası yayınları LGBT sevicileri kudurttu

İş Bankası Kültür Yayınları’nın Isadora Rose tarafından yazılan “Happiness is…” adlı çocuk kitabının Türkçe uyarladı. Kitap Türkçe'ye çevrilirken, kitapta LGBT sapkınlarının sembolü haline getirdikleri gökkuşağına sansür uygulandı. İş Bankası bu gökkuşağını kaldırdı.

LGBT'liler kudurdu

Toplum ahlakına dinamit döşeyen sapkın LGBT'liler, Isadora Rose tarafından kaleme alınan ve İş Bankası Kültür Yayınları’nın “Mutluluk nedir?” olarak Türkçe’ye çevirdiği kitapta gökkuşağı görselinin sansürlenmesi üzerine adeta kudurdu. Sosyal medya üzerinden tepkilerine dile getire LGBT'liler böylece gökkuşağını kendilerine alet ettiklerini ispatlamış oldular.

 

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mikroplar...

LGBTQ + yaratıkları dünyanın mikropları ve virüslerdir. Sapkınlar gökkuşağını , bütün renkleri kendilerine alet ettiler. Çocukların bu iğrenç , sefil mahluklardan uzak tutulması gerekir. Çocukların saf , temiz ve masum zihinleri böyle sapkın fikirlerden korunmalıdır.

Pakistan

Pakistan dan gelen yardim paraları ile kurulan is bankası nelere hizmet ediyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23