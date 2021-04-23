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Gündem İş Bankası Yayınevi'nden skandal kitapçık: 1-3 yaş arası çocukların bilinçaltına 'domuz' güzellemesi!
Gündem

İş Bankası Yayınevi'nden skandal kitapçık: 1-3 yaş arası çocukların bilinçaltına 'domuz' güzellemesi!

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın 1-3 yaş arası çocuklar için hazırladığı hayvan resimlerinin olduğu kitapçığa, skandal bir şekilde, 'pembe domuz' güzellemesi ile 'domuz' resmi de eklendi. Çocuklara hayvanların çıkarttığı sesleri de yazan yayınevi, 'Pembe domuz: Kim oink der' ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 18:47:00 -
İş Bankası Yayınevi'nden skandal kitapçık: 1-3 yaş arası çocukların bilinçaltına 'domuz' güzellemesi!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından, 1-3 yaş arası çocuklara yönelik hayvan resimlerinin olduğu bir kitapçık hazırlandı. Kitap kapağında yer alan açıklamada, 'Bu interaktif kitap, 1-3 yaş grubu çocukların çevrelerini tanımalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır' bilgilendirmesi yapıldı. Kitapçığın çocuklara yönelik faydası ise şöyle ifade edildi: 'Çocuğunuz parmaklarıyla sayfalardaki hareketli parçaları yönetirken, el göz koordinasyonu ve neden sonuç ilişkisi kurma becerileri gelişecektir'

Hayvanların çıkarttığı sesler de eklendi

Kitabın içinde yer alan görsellerde, hayvanların çıkarttığı sesler de yazıldı. 'Kim vak vak der?' ifadesi ile ördeğin, 'Kim gıt gıt gıdak der?' ifadesi ile tavuğun tanıtıldığı kitapta, skandal bir sayfa da yer aldı.

'Kim oink der?'

1-3 yaş arası, gelişim çağındaki çocuklara, yenmesi dinimize göre kesinlikle haram kılınmış domuz güzellemesi de yapıldı. Skandal sayfada, 'Pembe domuz' başlığının altına 'Kim oink der?' notu eklendi.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, daha önce de 'Domuzlar zeki ve aslında temiz hayvanlardır' diyerek bir skandala imza atmıştı

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