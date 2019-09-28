İş Bankası alımları 2019 İş Bankası alımı uzman yardımcılığı müfettiş yardımcıları alımı başvuru şartları neler?

İş Bankası personel alımı son dakika haberleri: İş Bankası alım yapacak mı? İş Bankası alım ilanı yayınladı. İş Bankası hangi şehirlerde personel alımı yapacak? sorusunun da cevabı merak ediliyordu. İş Bankası’nın İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirilecek üzere uzman yardımcısı alımı ile Genel Müdürlük bölümlerinin, yurt içi, yurt dışı şubelerinin ve yönetimini kontrol ettiği iştiraklerinin ve bilgi teknolojilerinin denetiminde görevlendirilmek üzere müfettiş yardımcısı alımının yapılacağını açıkladı. Peki İş Bankası alımları ne zaman, başvuru şartları neler? İş Bankası personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? İşte İş Bankası personel alım ilan detayları.

İş Bankası müfettiş yardımcılığı Sınav başvuruları

Bankamızın bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin, Genel Müdürlük bölümlerinin, yurt içi, yurt dışı şubelerinin ve yönetimini kontrol ettiği iştiraklerinin ve bilgi teknolojilerinin denetiminde görevlendirilmek üzere alım sınavı düzenlenecektir.

Bankamız bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin, Genel Müdürlük bölümlerinin, yurt içi, yurt dışı şubelerinin, yönetimini kontrol ettiği iştiraki olan kuruluşlarının ve bilgi teknolojilerinin denetiminde görevlendirilecek çalışma arkadaşları arıyoruz.

İş Bankası müfettiş yardımcılığı sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?

Sürecin ilk aşaması olan Müfettiş Yardımcısı Alım Sınavı 9 Kasım 2019 Cumartesi günü İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 30 Ekim 2019 Çarşamba günüdür.

Uzman yardımcısı alım sınav başvuruları

Bankamızın İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere 19 Ekim 2019 Cumartesi ve izleyen günlerde Uzman Yardımcısı alım sınavı düzenlenecektir.

İş Bankası uzman yardımcısı alım sınavı ne zaman nerede yapılacak?

İş Bankası’nın İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere 19 Ekim 2019 Cumartesi günü Uzman Yardımcısı alım sınavı düzenlenecektir.

Başvurular 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar kabul edilecek olup sadece cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden başvuru yapılabilecektir. Başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu sadece uygun bulunan adaylara, 16 Ekim 2019 Çarşamba günü sürece ilişkin davet gönderilecektir.

İş Bankası alımı başvuru şartları neler?

Adayların Uzman yardımcılığı ve Müfettiş yardımcılığı alımları için yerine getirmeleri gereken bazı özel nitelikler bulunmaktadır. Bu kapsamda adaylardan aşağıdaki şartları aranacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek,

Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 2020 yılı Haziran ayına kadar tecil ettirmiş olmak,

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen ve detayları tabloda yer alan bölümlerinden mezun olmak,

Daha önce banka tarafından yapılan sınavlara katılmış ve başarısız olmamış olmak,

Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmama şartları aranacaktır.