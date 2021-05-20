İş adamlarına bile zorluk çıkaran ABD dursun çiçek ve ailesini nasıl kabul ediyor?

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, partisinin iktidara gelmesi durumunda, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’ye bakanlık verileceğini açıkladı.

Dursun Çiçek’in yaptığı açıklamanın ardından, CHP’nin bağlantıları tekrar gündem oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Çiçek’in açıklamaları da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Dursun Çiçek eskiden ulusalcı çizgide bir isimdi. CHP’nin içerisinde Şahin gibi, askeriyenin içerisinde de benzer nitelikte… Amerika’ya gidip geliyor, bir bakıyorsunuz bambaşka birisi olmuş. Düne kadar bi z bu adamı emekli albay, FETÖ2cülerin cezaevinde koyduğu birisi olarak biliyorduk. Adam FETÖ’nün merkezi ABD’ye gidiyor, orada ailecek gezip tozuyorlar, nereye gitmişler, Pensilvanya’ya uğramışlar mı, yoksa, oraya gitmemiz dikkat çeker, deyip Pensilvanya’nın New York’taki adamlarıyla mı görüşmüşler, bir dillendirsinler.

Türkiye’nin suyu mu çıktı kardeşim, korona olan bir dönemde sen Amerika’ya gidiyorsun? Amerika seni nasıl kabul ediyor? Türkiye’den şu isim bu isim gitmek istrediği zaman Amerika’ya, yok aşıydı yok teminattı, yok bilmem neydi diye iş adamlarına bile zorluk çıkaran Amerika, Dursun Çiçek’i bir de ailecek nasıl kabul ediyor? Hangi ilişkiler ağı içerisinde Dursun Çiçek Amerika’ya gidiyor?”