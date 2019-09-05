İş adamınının katil zanlısı amcasının oğlu gözaltında İş adamı Derviş Beyhan'ı otomobilinin önünü keserek düzenlediği silahlı saldırıda öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı amcasının oğlu yakalandı- Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de iş adamı Derviş Beyhan'ı öldürdüğü iddia edilen amcasının oğlu Mehmet Ali B. gözaltına alındı. Uğur Mumcu Caddesinde kullandığı otomobilin önü kesilerek düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Beyhan'ın katil zanlısı olarak aranan Mehmet Ali B., Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Beyhan'ı aralarındaki arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet nedeniyle öldürdüğü ileri sürülen Mehmet Ali B., işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Tekstil alanında çalışan iş adamı Derviş Beyhan, 34 TP 5170 plakalı otomobiliyle Uğur Mumcu Caddesinde ilerlerken yolunu kesen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Beyhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı olarak amcasının oğlu Mehmet Ali B. aranıyordu.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.