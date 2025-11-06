  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Galatasaray, Ajax’a nefes aldırmadı!

ABB’nin 466 araç muamması!

Portekiz: Cinsel yönelim adı altında LGBT'ye sahip çıkan rezil ülkelerden biri

Mete Yarar’dan sosyal medyada çarpıtılan sözlerine sert tepki!

Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez harekete geçti: Hamlesi dünyayı sallayacak

Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı

Fal, büyü ve muska Sosyal Medya’dan saldırıyor! İş işten geçmeden özeleştiri yapmamız gerekiyor

Ahmet Özer hakkında flaş karar

Başörtülü öğrencisine böyle hakaret etti “Bu başla diş hekimi olamazsın, temizlikçiye benziyorsun!” Özel Üniversitede 28 Şubat kafalı hoca

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yakın arkadaşını NASA'nın başına yeniden aday gösterdi
Yerel İş adamının cesedi mezarlıkta asılı bulundu!
Yerel

İş adamının cesedi mezarlıkta asılı bulundu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İş adamının cesedi mezarlıkta asılı bulundu!

Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde yerel denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden gemi sahibi R.O. (46) Yalova'nın Altınova ilçesinde mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları, endişe üzerine kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.

 

Yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, R.O'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde saygı ve sevgiyle tanınan gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.

POS tefeciliği operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
POS tefeciliği operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Gündem

POS tefeciliği operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Marketin içine daldı! Adana’da feci kaza saniye saniye kamerada
Marketin içine daldı! Adana’da feci kaza saniye saniye kamerada

Yaşam

Marketin içine daldı! Adana’da feci kaza saniye saniye kamerada

Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yerel

Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Pakistan’da feci kaza yolcu otobüsü ile LPG tankeri birbirine girdi: 5 öldü, 4 kişi yaralandı
Pakistan’da feci kaza yolcu otobüsü ile LPG tankeri birbirine girdi: 5 öldü, 4 kişi yaralandı

Dünya

Pakistan’da feci kaza yolcu otobüsü ile LPG tankeri birbirine girdi: 5 öldü, 4 kişi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23