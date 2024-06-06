İş adamına hastane bahçesinde kurşun sıkan saldırgan yakalandı

Denizli’de alışveriş merkezi işletmecisi olan Oktay Y. (28), Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Kasık ve atar damarına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan iş adamına yönelik silahlı saldırının şüphelisi ise hastane otoparkında kendisini bekleyen araç ile kaçmıştı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın faili ile kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 3’ü kadın toplam 7 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların kimlik ve yer tespitinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

2 ilde eşzamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı

Ekipler olayın faili Mehmet Ali D., otoparktaki araç ile kaçmasını sağlayan Ercüment D., saklanmasında yardım eden N.D., O.Ö., S.O., B.T., ve A.A.’ya yönelik, Denizli’nin Çal ilçesinde ve Muğla’nın Fethiye ilçesindeki adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3’ü kadın 7 şüpheli yakalanarak Denizli’ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli çelik yelek giydirilerek, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Denizli Adliyesine sevk edildi. Olayın faili Mehmet Ali D.’nin emniyetteki sorgusunda iş adamı Oktay Y. ile aralarında husumet olduğu, hastanede karşılaştığını ve bir anlık öfkeyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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