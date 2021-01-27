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Yerel İş adamına gündüz vakti silahlı saldırı!
Yerel

İş adamına gündüz vakti silahlı saldırı!

Sarıyer'de iş adamı Enver Ocak'a yol ortasında bir araçtan ateş açıldı. Ocak hastanede tedavi altına alınırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 16:32:00 -

Olay saat 10.30 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Cadde üzerindeki şirketinden çıkan iş adamı Enver Ocak otomobiline doğru yöneldi.

O esnada beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar iş adamı Ocak’a birkaç el ateş etti. Saldırının ardından şahıslar otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaralanan Ocak araçla özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis şirketteki çalışanların ifadesine başvurarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şahısların geldiği otomobilin plakasını ve eşkallerini belirleyen polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise fotoğraflama yaparak delilleri topladı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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