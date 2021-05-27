İş adamı Turgut Büyükdağ'ın ifadesi çok konuşulacak: Sedat Peker ve Osman Kavala ortaklığı!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile Gezi Parkı olaylarının finansörü Sorosçu Osman Kavala'nın iş ortaklığı yaptığı iddia edildi.

İşadamı Turgut Büyükdağ'ın 2008 yılında verdiği ifadeler 1995 yılından bu yana organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iş bağlantıları hakkında çarpıcı detaylar barındırıyor.

“Osman Kavala ile Sedat Peker ortaktır”

Büyükdağ'ın 2008'deki ifadesine göre Sedat Peker’e çalışan “Hacı” isimli şahıs 1995'te adamlarıyla birlikte fabrikasına gelerek güvenlik görevlilerine; “Osman Kavala ile Sedat Peker ortaktır. Turgut Büyükdağ’ın Osman Kavala’ya borcu varmış onu tahsil edeceğiz.” diyerek tehditte bulunuyor. Şahısların içeri alınmamasının akabinde telefonla ölüm tehditleri gelmeye başlıyor.

"Osman Kavala, Sedat Peker'in adamlarını tahsilat için gönderdi"

Büyükdağ ifadesinde, Kavala’nın şirketleri üzerinden Toprak Mahsulleri Ofisinden Birleşik Yatırım Bankasının teminat mektubuyla buğday alıp sonrasında nakit parayla borcunu ödediği halde Osman Kavala’nın Sedat Peker ve adamlarını tahsilat için gönderdiğini iddia etti.

“Sedat Peker ile görüşürüm bu işi hallederim”

Büyükdağ'ın ifadesinde, korktuğu için dönemin Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Ümit Bağbek’i aradığını Bağbek’in “Sedat Peker ile görüşürüm bu işi hallederim” dediği iddiası da yer aldı.

"Sedat Peker’in adamlarının hepsi silahlıydı"

Yanardağ, ilçe emniyet müdürü Bağbek’in Sedat Peker ve adamlarıyla Taksim’de bir otelde randevu ayarladığı ancak Sedat Peker’in randevuya “Hacı” lakaplı Hacı Fikret Aydın isimli adamını gönderdiğini ifade etmişti.

Hacı Fikret Aydın’ın 20-30 kadar silahlı adamıyla randevuya geldiğinin altını çizen Büyükdağ, Osman Kavala’nın halasının oğlu olan “Zeki” isimli şahsın da Sedat Peker’in adamlarıyla kendisini beklediğini, “Osman Kavala’nın halasının oğlu Zeki ve soyismini hatırlamadığım Zeki ve bankanın o dönemki genel müdürü de odadaydılar. Sedat Peker’in adamlarının hepsi silahlıydı. Şahıslar silahlarını bilerek bize gösteriyorlardı.” sözleriyle olanları aktarmıştı.

Randevu esnasında alacaklı olanın kendisi olduğunu Ümit Bağbek’e söylediğini ifade eden Büyükdağ, Sedat Peker kastedilerek “Bu insanlar o kadar çiğ değil, alacağın varsa alırsın” cevabını aldığını ancak “Hacı” isimli şahsın “Kardeş sen bu parayı vereceksin” dediğini iddia etmişti.

Ölümle tehdit etme iddiası

Büyükdağ'ın iddiasına göre organize suç örgütü lideri Peker’in adamı Hacı Fikret Aydın ve Salih Karakan kendisini süit odada ölümle tehdit ederek 6 milyar TL para, 14 tane koz yatağından daire, ayrıca Ümit Bağbek’e 1 daire, Süleyman Gürleyen’e 1 daire ve Salih Karakan’a bir daire vermek üzere anlaşma imzalamak zorunda bırakmışlardı.