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Ekonomi İş adamı Ahmet Çelik: Konut projeleri Türkiye'ye cansuyu olacak
Ekonomi

İş adamı Ahmet Çelik: Konut projeleri Türkiye'ye cansuyu olacak

Gazetemize ziyarette bulunan yeni dünya vakfı bölge başkanı ve iş adamı Ahmet Çelik toplu Konut projeleriyle ilğili açıklamalarda bulundu yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe faliyetler yürüten ve 3000 adet konut üretimi ve satışı gerçekleştiren Ahmet Çelikle devletimizin alt ve orta gelirli vatandaşlara sunduğu ilk evim ilk işyerim projesi üzerine konuştuk.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 21:34:00 -
İş adamı Ahmet Çelik: Konut projeleri Türkiye'ye cansuyu olacak

Ahmet Çelik, “yıllardır vatandaşın sıkıştığı her konuda çözüm üretmek adına projeler yapan  hükümetimiz son dönemlerde fahiş oranda yükselen konut fiyatları ve buna bağlı ev kiralarının astronomik yükselişi karşısında çaresiz kalan ve konut erişimi zorlaşan vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak ve  bu ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırmak adına öncelikle dar gelirli vatandaşlarımızdan başlayarak, sonrasında orta gelirli vatandaşlarımızı’da kapsam içine alan önemli bir projeye imza attı.eşine az rastlanır bir çalışma yürüten devletimiz, hem ekonomik konut  hemde  0.69 gibi düşük faiz oranları uygulamasıyla vatandaşa adeta can suyu oldu dedi. Özellikle konut faizlerinin düşürülmesinin önemli olduğunu belirten çelik şartların tamamen vatandaş lehine oluşturulduğunu söyledi.

Konut  fiyatlarının yükselişinde değerlendiren Çelik; hiçbir inşaat firması bu durumdan memnu değil  özellikle tedarik zincirinin kırılması dünyada ve buna bağlı olarak ülkemizde de yükselen hammadde fiyatları bizi bu noktaya getirdi, umuyoruz  sayın cumhur başkanımızın önderliğinde hükümetimizin attığı ve atacağı adımlarla Türkiye bu karanlık günleri geride bırakacak ve aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz dedi. Türkiye yüz yılına vurgu yapan Ahmet Çelik, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz bölgede güçlü bir devlet haline gelmiştir,artan üretim gücü,büyüyen ihracatı ve dengeli dış politikasıyla dünyaya yön veren  Türkiye  cumhuriyeti dünyada yaşanan küresel krizden en az etkilenen ülkeler arasındadır.şimdiye kadar vatandaşlarının sıkıntılarını görmezden gelmeyen ve  bundan sonrada her daim vatandaşının yanında yer alacak olan Hükümetimiz yine bugünleri de  milletiyle  sırt sırta vererek  geride bıracak ve müreffeh yarınlara yürüyecektir  dedi.

Son olarak hükümetimizin  yürüttüğü projeleri destekliyoruz diyen Ahmet Çelik,biz her zaman hükümetimizin  yanında yer almaya devam edeceğiz ve hükümetimizin lehine elimizi taşın altına koymaya hazırız diyerek sözlerini tamamladı.

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