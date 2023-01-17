İş adamı Ahmet Çelik: Konut projeleri Türkiye'ye cansuyu olacak

Ahmet Çelik, “yıllardır vatandaşın sıkıştığı her konuda çözüm üretmek adına projeler yapan hükümetimiz son dönemlerde fahiş oranda yükselen konut fiyatları ve buna bağlı ev kiralarının astronomik yükselişi karşısında çaresiz kalan ve konut erişimi zorlaşan vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak ve bu ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırmak adına öncelikle dar gelirli vatandaşlarımızdan başlayarak, sonrasında orta gelirli vatandaşlarımızı’da kapsam içine alan önemli bir projeye imza attı.eşine az rastlanır bir çalışma yürüten devletimiz, hem ekonomik konut hemde 0.69 gibi düşük faiz oranları uygulamasıyla vatandaşa adeta can suyu oldu dedi. Özellikle konut faizlerinin düşürülmesinin önemli olduğunu belirten çelik şartların tamamen vatandaş lehine oluşturulduğunu söyledi.

Konut fiyatlarının yükselişinde değerlendiren Çelik; hiçbir inşaat firması bu durumdan memnu değil özellikle tedarik zincirinin kırılması dünyada ve buna bağlı olarak ülkemizde de yükselen hammadde fiyatları bizi bu noktaya getirdi, umuyoruz sayın cumhur başkanımızın önderliğinde hükümetimizin attığı ve atacağı adımlarla Türkiye bu karanlık günleri geride bırakacak ve aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz dedi. Türkiye yüz yılına vurgu yapan Ahmet Çelik, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz bölgede güçlü bir devlet haline gelmiştir,artan üretim gücü,büyüyen ihracatı ve dengeli dış politikasıyla dünyaya yön veren Türkiye cumhuriyeti dünyada yaşanan küresel krizden en az etkilenen ülkeler arasındadır.şimdiye kadar vatandaşlarının sıkıntılarını görmezden gelmeyen ve bundan sonrada her daim vatandaşının yanında yer alacak olan Hükümetimiz yine bugünleri de milletiyle sırt sırta vererek geride bıracak ve müreffeh yarınlara yürüyecektir dedi.

Son olarak hükümetimizin yürüttüğü projeleri destekliyoruz diyen Ahmet Çelik,biz her zaman hükümetimizin yanında yer almaya devam edeceğiz ve hükümetimizin lehine elimizi taşın altına koymaya hazırız diyerek sözlerini tamamladı.