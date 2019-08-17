İrmik ölçülü kullanıldığında faydalı mıdır?

İrmik durum buğdayından elde edilen, iri öğütülmüş sarı renkli una verilen isimdir. Anadolu mutfağında sıkça kullanılan irmikten tatlılar ve çorbalar hazırlanır. 100 gramı 360 kalori olan irmik ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece kıymetlidir.

İrmiğin faydaları nelerdir?

İrmik magnezyum açısından zengin bir gıdadır. Bu nedenle irmik kas ve sinir sistemi için son derece faydalıdır.

Karbonhidrat yönünden zengin olan irmik iyi bir enerji kaynağıdır. Özellikle irmiği sporcular ve büyüme çağındaki çocukların tüketmesi tavsiye edilir.

İçerisinde bolca lif bulunduran irmik, tokluk hissinin uzun sürmesini sağlar.

Demir eksikliği anemisi sorunu yaşayanlar için irmik iyi bir gıdadır.

İrmik içerdiği lif sayesinde sindirim sorunlarını ortadan kaldırır.

Ayrıca irmik kan pıhtılaşması sorununu en aza indirir.

İrmik düzenli ve elbette ölçülü tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder.

İrmik çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 avuç irmik

2 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Nane

Zeytinyağı

Terbiyesi için:

2 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı süt

Öncelikle işe domatesleri rendeleyerek başlayın.

Rendeleme işleminin ardından tencereye zeytinyağı dökün.

Isınan yağın içerisine irmiği atın ve karıştırmaya başlayın.

İrmiğin rengi hafifçe dönünce tencereye domates ve salçayı ekleyin.

Bu işlemin ardından kavurmaya birkaç dakika daha devam edin.

Ardından tencereye et suyu, su ve baharatları ilave edin.

Çorba 15-20 dakika kısık ateşte piştikten sonra tencereye terbiyeyi ekleyin.

Bunun için süt ve yumurtaları iyice karıştırın. Isıyı dengelemek için yumurta ve sütün içerisine çorbadan 2 kepçe doldurun.

Ilınan terbiyeyi ardından tencereye dökün.

Afiyet olsun.