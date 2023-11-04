İrlanda'dan alkışlanacak hareket! İsrail'e büyük şok

Irish Times'ta yer alan habere göre, İrlandalı akademisyen ve bilim insanları, "İsrail kurumlarıyla ilişkilerin askıya alınması" talebiyle üniversitelerine mektup yazdı.

Mektupta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ölçeği ve şiddetinin, Filistin'in uzun süreli ve acımasız İsrail işgalinde maruz kaldığı daha önceki tüm şiddet düzeylerini aştığının altı çizildi.

"Bu, etnik temizlik kampanyasıdır ve birçok uzmana göre soykırıma varan bir şiddettir." ifadesine yer verilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Filistinli silahlı grupların 7 Ekim'deki saldırısı sivillere yönelik suç teşkil eden saldırıları da içeriyordu ancak uluslararası hukuk, kuşatma ve işgal altındaki bir bölgede sivillerin sistematik olarak bombalanmasına ve toplu olarak cezalandırılmasına hiçbir koşulda izin vermez. İsrailli liderlerin Filistinlilere atıfta bulunurken yaygın olarak kullandıkları insanlıktan çıkarıcı dil ve mecazlar, tipik olarak soykırım kışkırtması ve niyetiyle ilişkilendirilenleri yansıtmaktadır."

Gazze'deki durumun "insanlık dışı olmanın da ötesinde" olduğuna dikkatin çekildiği mektupta, Holokost ve soykırım çalışmalarında önde gelen Yahudi ve İsrailli akademisyenlerin, bunu "ders kitabı niteliğinde bir soykırım vakası" olarak nitelediğine yer verildi. Bosnalı soykırım uzmanlarının da aynı şekilde "Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu" ifade ettikleri aktarıldı.

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- Gazze'de yaklaşık 70 akademisyen ve 2 bin öğrenci öldü

Mektupta, birçok İrlanda üniversitesinin ve Avrupa Birliği (AB) destekli araştırma projelerinin, İsrail üniversiteleriyle aktif işbirlikleri olduğu kaydedilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İsrail üniversiteleri, 'İsrail'in Akademik ve Kültürel Boykotu için Filistin Kampanyası'nın ifadesiyle, 'İsrail'in işgal rejiminin ve askeri altyapılarının büyük, istekli ve ısrarlı suç ortaklarıdır.' Öte yandan, Gazze'deki birçok Filistin üniversitesi, İsrail'in hava saldırılarında yerle bir olurken ölen siviller arasında yaklaşık 70 akademisyen ve 2 bin öğrenci bulunuyor.

İrlanda'daki tüm üniversitelere, İsrail kurumlarıyla mevcut kurumsal ortaklıklarını veya ilişkilerini derhal kesmeleri çağrısında bulunuyoruz. Filistin topraklarının işgali sona erene, Filistinlilerin eşitlik ve kendi kaderini tayin hakkı sağlanana ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı kolaylaştırılana kadar bu bağlar askıya alınmalıdır. Bu noktada daha azı, insanlığa karşı işlenen suçlara zımni destek anlamına gelmektedir."

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.​​​​​​​