Irkçılıktan gözü kararan Özdağ akıl sınırlarını zorladı! 'Yarın nasıl giyindiğimize karışacaklar'

Yeniakit.com.tr

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan vatandaşlara yönelik ırkçı tutumu ve kini bitmiyor.

Hezeyanlarını öne sürdü!

Ümit Özdağ birkaç münferit vaka üzerinden tüm sığınmacı vatandaşları hedef alarak yeni bir çirkinliğe daha imza attı.

"Sokaklarda Türk kadınlarının videolarını çekenler ve bunu servis edenler, yarın, 'neden böyle giyiniyorsunuz?' diyecekler." hezeyanını öne süren Özdağ, sözde kadın savunucularına kadar düşerek, şöyle devam etti:

Ben buradan bütün feminist örgütlere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Zafer Partisi'ne destek olun. Çünkü biz Türk insanının yaşam hakkını sağlıyoruz.

Kendi hezeyanına kendi inanıp cevap verdi!

Öne sürdüğü akıl dışı hezeyanına sinirlenen Özdağ, "Hiç kimse kimseye karışamaz. Hele Afganistan'dan, Pakistan'dan gelip burada annemin, kız kardeşimin, arkadaşımın, eşimin nasıl giyineceğini söyleceksin. Sana ne ya. Ama bu Türkiye'deki kültürel yapıyı da değiştirecek." dedi.