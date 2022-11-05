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Siyaset Irkçılıktan arta kalan zamanlarda siyasetle de ilgileniyor... Ümit Özdağ, Akşener'i ifşa etti!
Siyaset

Irkçılıktan arta kalan zamanlarda siyasetle de ilgileniyor... Ümit Özdağ, Akşener'i ifşa etti!

Seçim süreci yaklaşırken aday çıkarma konusunda karın ağrısı çeken altılı masanın hoşuna gitmeyecek değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kısa sürede masayı dağıtarak kalkacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 02:11:00 -
Irkçılıktan arta kalan zamanlarda siyasetle de ilgileniyor... Ümit Özdağ, Akşener'i ifşa etti!

Irkçı göçmen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Kayseri Kent Türk TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Altılı masayı dağıtacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kızdıracak ve 6’lı masada ipleri gerecek ifadeler kullanan Özdağ, “Akşener çok kısa bir sürede altılı masayı dağıtarak masadan kalkacak.” iddiasında bulundu.

Akşener aday olur mu?

Söz konusu iddianın herkes tarafından bilindiğini savunan ve sürecin başladığını öne süren Özdağ, Akşener’in adaylık iddialarına konusunda ise, “Görürüz” değerlendirmesinde bulundu.

'Niyeti ana muhalefet olmak'

Özdağ, Akşener’in AK Parti’yi devirmeye çalışmadığını tam aksine ana muhalefet olmaya çalıştığını savunarak, ”Bütün oy zeminini CHP'den almaya kurgulamış durumda. Akşener ile ayrıldığımız en önemli noktalardan birisi buydu. O zaman da öyle düşünüyordu.” dedi.

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