Irkçılıktan arta kalan zamanlarda siyasetle de ilgileniyor... Ümit Özdağ, Akşener'i ifşa etti!

Irkçı göçmen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Kayseri Kent Türk TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Altılı masayı dağıtacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kızdıracak ve 6’lı masada ipleri gerecek ifadeler kullanan Özdağ, “Akşener çok kısa bir sürede altılı masayı dağıtarak masadan kalkacak.” iddiasında bulundu.

Akşener aday olur mu?

Söz konusu iddianın herkes tarafından bilindiğini savunan ve sürecin başladığını öne süren Özdağ, Akşener’in adaylık iddialarına konusunda ise, “Görürüz” değerlendirmesinde bulundu.

'Niyeti ana muhalefet olmak'

Özdağ, Akşener’in AK Parti’yi devirmeye çalışmadığını tam aksine ana muhalefet olmaya çalıştığını savunarak, ”Bütün oy zeminini CHP'den almaya kurgulamış durumda. Akşener ile ayrıldığımız en önemli noktalardan birisi buydu. O zaman da öyle düşünüyordu.” dedi.