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Irkçılık nedeniyle Romanya'ya seyircisiz oynama cezası

Irkçılık içeren tezahürat sebebiyle Romanya Milli Takımı'na bir maç seyircisiz oynama cezası verildi

26 Ekim 2018 Cuma 14:19
Irkçılık nedeniyle Romanya'ya seyircisiz oynama cezası

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, ırkçılık içeren tezahürat nedeniyle Romanya Milli Takımı'na bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Sırbistan'ı konuk ettiği 14 Ekim tarihinde oynanan Uluslar Ligi grup maçında yaşanan olaylar sebebiyle ev sahibi takım hakkında başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

Taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması gerekçesiyle Romanya'ya bir maç seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezaları verildi. Ev sahibi ekip, sahaya yanıcı madde sokulması ve taraftarın maç sırasında sahaya girmesi gerekçeleriyle de 23 bin euro para cezası aldı.

Romanya, Uluslar Ligi'nde 17 Kasım'da Litvanya ile yapacağı karşılaşmayı evinde boş tribünler önünde oynayacak.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:19
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