"Irkçılığa karşı kardeşliği yükseltelim"
Türkiye’de yaygınlaştırılmak istenen mülteci düşmanlığına karşı sivil toplum kuruluşları harekete geçti.
Savaştan kaçan mağdur ve mazlum halklara güvenli liman olan Türkiye’de geçici barınma statüsünde yaşayan mültecilerin özellikle de Suriyelilerin ırkçı söylemlerle hedef gösterilmesi tepki topluyor.
Sivil toplum, ırkçılıkla mücadele için güçlü gösteriler yapılması çağrısında bulunuyor.
Bu kapsamda harekete geçen Özgür-Der “Irkçılığa Karşı Kardeşliği Yükseltelim” adlı protesto eylemi için sahaya iniyor.
“Irkçılığa karşı kardeşliği yükseltelim” sloganıyla vatandaşlara çağrıda bulunulan eylem, 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de İstanbul’un Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirilecek.