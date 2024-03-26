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Siyaset Irkçı Ümit’in siyaseti bu kadar olur… O parti lehine adaylıktan çekildi!
Siyaset

Irkçı Ümit’in siyaseti bu kadar olur… O parti lehine adaylıktan çekildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 09:44:00 -
Irkçı Ümit’in siyaseti bu kadar olur… O parti lehine adaylıktan çekildi!

Çantasında mültecilerden başka konu olmayan ırkçı Ümit Özdağ, Zafer Partisi ile katıldığı ilk seçimden bu yana CHP’nin kuyruğundan ayrılamadı. Özdağ, Antakya’da kendi adayını CHP lehine geri çekme kararı aldı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Zafer Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak kararını değiştirdi. Akkoçak, CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy lehine seçimden çekildiğini açıkladı.

Akkoçak, kararını CHP'nin Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Akyol ile bir araya gelerek duyurdu. Gelişme sonrası CHP adayı Hüseyin Aksoy, Akkoçak'a teşekkür etti. Aksoy, Antakya için omuz omuza çalışacaklarını söyledi.

Zafer Partisi Antakya adayı CHP lehine çekildi

2019 seçimlerinde AK Parti adayı İzzettin Yılmaz'ın yüzde 55,26 oy oranıyla belediye başkanlığını kazandığı Antakya'da AK Parti'nin bu seçimdeki adayı ise İbrahim Naci Yapar.

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Yorumlar

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bu ümit midir yoksa ümitsiz vaka mıdır nedir fatih görsün bak bozuk zihniyetliler nasılda birbirlerine destek oluyorlar bunlara bu fikirleri kesin siyonistler ve fetö veriyordur

Şeyh Şamil bu

Niye bakanlık mı teklif etmişler? Olmayan bir makamı biz de teklif edelim! Bu adamların tamamı mal.
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