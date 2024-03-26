Irkçı Ümit'e Ankara'da istifa şoku! Belediye başkan adayları ile il başkanları ayrıldı

Irkçı Ümit Özdağ seçimlere sayılı günler kala Ankara'da büyük darbe yedi.

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Bilal Katar, il yönetimi, ilçe belediye başkan adayı, 3 ilçe başkanı ve yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kişiye partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bilal Katar, şunları söyledi:

"Zafer Partisi adına yürüttüğümüz tüm çalışmalarda amacımız; gerçek Türk Milliyetçilerini aynı safta toplamak ve ülkenin içinde bulunduğu karanlığa ışık tutarak tüm vatandaşlarımızın bunu görmesini sağlamaktı. Geldiğimiz noktada dalga dalga büyüyen bir Ankara Teşkilatı oluşturduk. Ancak içinde bulunduğumuz Yerel Seçim sürecinde yaşananlar gösterdi ki; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın tüm iyi niyetine rağmen, Parti Genel Merkezi ve İl Başkanlığı arasında siyasete bakışımız dahil, birçok konuda oluşan görüş ayrılıklarımız, bizleri bu açıklamayı yapmaya zorladı"