Irkçı Ümit Özdağ’ın partisi nefret kustu! ‘Kahrolsun istibdad’a susup Tekbir’den rahatsız oldular

HABER MERKEZİ

Muhacirlere hakaretler savuran ve ırkçı paylaşımlardan yargılanan Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas adlı faşistlerin tahliye edildiği duruşma sonrası mahkeme koridorlarında atılan “Yaşasın laiklik, Kahrolsun İstibdad” sloganlarına sessiz kalan laikçi azınlık ve fonlu medyası, “Tekbir”den rahatsız oldu. 10 Kasım’ı bahane ederek cuma hutbesine siyaset bulaştırılmasına itiraz eden ve 67 gündür tutuklu olan Ahmet Bostancı’nın gencin tahliye edildiği dünkü duruşma sonrası Tekbir getirilmesini hazmedemeyen Irkçı Özdağ’ın Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, “Adalet Sarayı’nda ‘şeriat’ sloganları yükselirken kimse müdahale etmedi! And olsun ki sizin yobaz rüyalarınıza karabasan olup diz çöktüreceğiz! Cumhuriyet Savcılarının odalarının önünde alenen meydan okudular” şeklinde nefret dolu bir paylaşım yaparken Sözcü, Cumhuriyet, Birgün gibi CHP fondaşı gazeteler de okuyucularını kışkırtan haberlere imza attı.

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