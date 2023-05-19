Irkçı Ümit Özdağ'dan 'uzlaşma' şartı! Başka...?

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ katıldığı, KART TV canlı yayınında konuştu.

2. turda kimi destekleyecekleri sorusuna cevap veren Özdağ, "Biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Sorumluluk alırız. Özellikle çok iyi bildiğimiz konularda sorumluluk üstleniriz." dedi.

Millet İttifakı'nın terör sevici HDP ile ittifakını eleştiren Özdağ, bununla birlikte HÜDA PAR'ı da terör örgütü uzabtısı olmakla itham etti.

Ama mesele önce politikalarımızın benimsenmesi. Taraflarla ortaklaşamazsak kimseyi desteklemeyiz. HDP ve HÜDA PAR'a verilen tavizlerden dönülmezse süreç ilerlemez.

Ümit Özdağ, şöyle konuştu:

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Türkiye bir değişim yaşamak zorunda. Bu bir ilkeli değişim olmalı. Erdoğan gitsin ne olursa olsun demek olmaz. Bu saray rejimi değişsin, ama doğru şekilde. Bırakılan molozu kaldıracak bir anlayış ve kadro olmalı.

Biz oyları bölmedik. Demokrasi bu değil mi? Demokratsanız Türk halkını iki seçenek arasında bırakmazsınız. Sinan Oğan aday olmasaydı birinci turda Erdoğan kazanırdı.