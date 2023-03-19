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Siyaset Irkçı Ümit Özdağ'dan çok çirkin HÜDA PAR mesajı!
Siyaset

Irkçı Ümit Özdağ'dan çok çirkin HÜDA PAR mesajı!

Türkiye'ye nefret tohumu ekmekten başka küçücük bir katkısı olmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 23:24:00 -
Irkçı Ümit Özdağ'dan çok çirkin HÜDA PAR mesajı!

 Yeniakit.com.tr 

Irkçı Ümit Özdağ, dokunulmazlık zırhıyla nefret suçu işlemeyi sürdürüyor.

Sokak kabadıyısı edasıyla siyasette seviyeye diplere indiren Özdağ, Twitter hesabından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu hedef aldı.

"Zafer Partisi seni ve benzerlerini sorunlu görüyor. Zafer Partisi, sana ve benzerlerine “Canınız cehenneme” diyor." şeklinde seviyesiz ifadeler kullanan Özdağ, Yapıcıoğlu'nu Türkiye'den kovmakla tehdit etti:

"Senin için Zafer Turizm’de bir yer bakacağım."
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