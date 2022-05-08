Irkçı Ümit Özdağ'a efsane ayar!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidip Kurtlar Vadisi tiratları atarak ergenlerin gönlünde taht kurmuş olabileceğini, ancak ortada gargaraya getirilecek bir sorun olmadığını belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Seçimlere bir yıl kala sokağı karıştırmaya çalışmak, 'sandıktan medet uman' bir siyasetçinin yapacağı iş değil... O halde Özdağ'ın motivasyonu ne?" diye sordu. İşte Altınok'un o yazısı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidip Kurtlar Vadisi tiratları atarak ergenlerin gönlünde taht kurmuş olabilir...

Ama ortada gargaraya getirilecek bir sorun yok.

Zira Özdağ son dönemde sistematik olarak sığınmacılar meselesinde kitleleri kışkırtacak faaliyetler yürütüyor.

Görüyorsunuz...

İşyerlerini basıp esnafa kimlik soruyor. Genç kızları yolda durdurup "Hiç tacize uğramadınız mı?" türünden ahlaken ve hukuken kabul edilemez şovlar yapıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışılan soruna dair "insani bir geri dönüş programından" bahsettiği, İçişleri Bakanı Soylu'nun İdlib'de evlerine dönecek Suriyeliler için yapılan 55 bin konutun açılışını yaptığı günün gecesi trol ordularıyla pogrom denemelerine kalkıyor...

Parasını ödediği, baştan aşağı nefret söylemleriyle, yabancı düşmanlığıyla dolu kıytırık ırkçı bir propaganda filmini sosyal medyadaki ateşin orta yerine atıveriyor.

Ama Meclis'te kürsüden polemiğini sürdüreceği ya da isterse dava edebileceği TC İçişleri Bakanı'nı "makamından kaldırmak" gibi kolpalarla siyaseti ve ülkenin gündemini trolleyerek bu ciddi soruları unutturamaz.

Evet, merak ediyoruz...

Seçimlere bir yıl kala sokağı karıştırmaya çalışmak, "sandıktan medet uman" bir siyasetçinin yapacağı iş değil...

O halde Özdağ'ın motivasyonu ne?"