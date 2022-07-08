Irkçı Ümit Özdağ'a bayramlaşma tepkisi! O partilerin programına alınmadı..

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Ülkemizde yaşayan göçmen vatandaşları hedef alan ırkçı açıklamaları ile yabancı düşmanlığını körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ; AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin bayramlaşma programına alınmadı.

Ülkemizdeki yabancı vatandaşlara karşı ırkçı açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ile Meclis'te grubu olan 4 parti bayramlaşmayacak.

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti, Zafer Partisi'ni bayramlaşma programına almadı.

AK Parti ve MHP'nin programında terör sevici HDP de yok

Öte yandan AK Parti, terör sevici HDP ile Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de bayram ziyareti gerçekleştirmeyecek.

8 parti ile bayramlaşacak MHP'nin listesinde de HDP'nin yanı sıra İYİ Parti ve Zafer Partisi bulunmuyor.

17 partiyle bayramlaşacak olan CHP ise Zafer Partisi, Hüda Par, Merkez Parti ve Milli Yol Partisi ile bayramlaşmayacak.