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Siyaset Irkçı Ümit Özdağ öyle bir salladı ki, sunucu bile şaşkınlığını gizleyemedi!
Siyaset

Irkçı Ümit Özdağ öyle bir salladı ki, sunucu bile şaşkınlığını gizleyemedi!

Yalan siyasetle milleti mültecilere karşı kışkırtan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy oranını köpürterek verince sunucu da şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 13:00:00 - 2022-07-24 13:25:00

Irkçılık üzerine politikalarını yürüttüğü partisinin oy oranıyla ilgili, "Şu anda yüzde 8'in üzerindeyiz" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı programın sunucusunu da şaşırttı. Özdağ, "İddialı oldu, beklemiyorduk" diyen sunucuya bir kez daha 'hayır' diyerek yanıt verdi.

Mültecilere yönelik ırkçı açıklamalarıyla, sokak provokasyonuna davetiye çıkaran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir programda hem gündeme hem de kendi partisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın ilerleyen bölümünde sunucu tarafından Özdağ'a "Anketlerde yüzde 1 ila 2 arasında gösteriliyorsunuz, bu manipülasyon mu?" diye soruldu.

"Şu anda yüzde 8'in üzerindeyiz"

Mülteciler üzerinden yalan siyaset güden Özdağ, oy oranlarını da köpürterek "Hedeflerimizi sürekli revize ediyoruz. Çünkü çok hızlı büyüyoruz. 1 veya 2 denilerek açıklanan rakamlar doğru değil, şu anda yüzde 8'in üzerindeyiz" yanıtı verdi.

Oy oranına sunucu bile şaşırdı

Özdağ'ın söylediği rakam karşısında sunucu şaşkınlığını gizleyemedi. Özdağ, "İddialı oldu, beklemiyorduk" diyen sunucuya bir kez daha "Hayır" diyerek karşılık verdi.

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

Sosyal medyada 16 milyon Twitter kullanıcısı var, bunlardan bot hesapları kaldırdığınızda Zafer Partisi'ni destekleyen kullanıcıların sayısı 5 milyonu buluyor. Bu bile zaten Zafer Partisi'nin geldiği noktayı gösteriyor. Biz de anket yaptırıyoruz, nerede olduğumuzu biliyoruz.

 

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