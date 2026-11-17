Kanyonlar ve nehir manzarası yolculuğa renk katıyor! Doğu Ekspresi'nin Erzincan güzergâhı sonbaharda bir başka güzel
Doğu Ekspresi'nin Erzincan etabı, Karasu Nehri kıyısı boyunca uzanan demir yolu, sarp kanyonlar ve sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen doğasıyla yolcularına unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Yolculardan Oğuzhan Çetinkaya, "Erzincan'a doğal güzellik katan en önemli etkenlerden biri Fırat Nehri ve etrafındaki yeşil alanlar. Bu geçiş güzergâhı üzerinde birçok kanyon var. Bunlar da rotaya ayrı bir güzellik katıyor" dedi.