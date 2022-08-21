Irkçı Tanju Özcan'ı terleten kritik saatler! CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor

Irkçı açıklamaları ve gayri ahlaki sözleriyle tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için CHP Yüksek Disiplin Kurulu pazartesi günü toplanacak. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan için kararın aynı gün açıklanması bekleniyor.

Bolu'da mültecilere yönelik faşizan uygulamaları ve ırkçı açıklamalarıyla dikkat çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda meclis toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine çirkin ithamlarda bulundu. Söz hakkı için el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a karşı ahlak dışı söylemi ve skandal olayla ilgili kendisine yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi, partisinde de tepkiye neden oldu.

Daha önce de disiplin kuruluna sevk edilen Özcan, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Parti Disiplin Kurulu toplanacak

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 22 Ağustos pazartesi günü kesin ihraç istemiyle sevk edilen Tanju Özcan hakkında karar vermek için toplanacak.

Kılıçdaroğlu, randevu talebini reddetmişti

Tanju Özcan, disiplin kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemiş ancak görüşmesi talebi reddedilmişti.

"İhraç kararı çıkarsa yasal haklarımı kullanacağım"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, önceki toplantıda sözlü savunma yaparak partiden ihraç edilmeyi beklemediğini söyledi.

Özcan açıklamasında, "Hiç ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ettim ama bir ceza verilirse ya da ihraç kararı verilirse yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Uyarı cezası almıştı

Daha önce de disipline sevk edilen Tanju Özcan, uyarı cezası almıştı.