Irkçı Tanju Özcan'a bir tepki de CHP Bolu İl Başkanı'ndan

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CHP'li Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan'ın, 'Mültecilerin faturalarını on kat fazla alacağız' şeklindeki ırkçı sözleri ile fitilini ateşlediği mülteci düşmanlığı sokak olaylarına dönüştü. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir grup, Suriyelilerin evlerini ve iş yerlerini ateşe verdi.

'Açıklamaları bizi bağlamaz'

CHP'li Tanju Özcan’a bir tepki de kendi partisinden geldi. CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Özcan'ın söylemlerini sosyal demokrat değerlere aykırı bulduğunu söyledi. Gazete Duvar'a konuşan Karsu, "Sosyal demokrat olan bir insan, insanlar arasında ayrımcılık yapmaz.” dedi. "Belediye başkanının açıklamaları bizi bağlamaz." ifadesini kullanan Karsu, şöyle devam etti:

"Net rakamı bilmiyoruz ama Bolu'da çok fazla Suriyeli yok. Şehirde herkes onlardan rahatsız da değil. Mesela bazı esnaflar Suriyelileri seviyor, çünkü alışveriş oluyor. İl örgütü de benim gibi düşünüyor. Genel Başkanımız da benim gibi düşünüyor. Partimizin bu konudaki görüşleri bellidir."

"Tanju bey bu çıkışı yaparken il örgütüne bir şey sormadı. Bizim basın açıklamamızdan sonra da beni aramadı. Yani bu konuda bir görüşmemiz olmadı.”