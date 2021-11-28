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Siyaset Irkçı Tanju Özcan şimdi de Iraklıları hedef aldı! 'Türkiye'de ne işleri var?'
Siyaset

Irkçı Tanju Özcan şimdi de Iraklıları hedef aldı! 'Türkiye'de ne işleri var?'

Göçmen vatandaşlara yönelik ırkçı söylemleri ile ülkede bir ahlak sorunu haline gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 22:12:00 - 2021-11-28 22:23:16

 Yeniakit.com.tr 

Tanju Özcan, Sevilay Yılman moderatörlüğündeki HT Masa programında konuştu.

Ayrımcı Özcan, Nagehan Alçı'nın kendisi hakkındaki köşe yazıları üzerinden iktidarı hedef alırken, yine "ırkçılık" yapmayı sürdürdü:

"Nagehan Alçı, ülkemizdeki 6-7 milyon sığınmacıyı vatandaş olarak kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. İki gece uyuyamadım. Nagehan hanım kendinde bu haddi nereden buluyor dedim. Siz kimsiniz ki Türkiye'de 6-7 milyon kişiye vatandaşlık dağıtacaksınız? Bu yazıyı Naghan hanıma kimin yazdırdığını merak ediyorum. Acaba birileri toplumu buna hazırlamaya mı çalışıyor?"

'Ben sözümü tutarım' deyip, utanmadan bunu hatırlattı!

Seçimlerden önceki ırkçı açıklamalarını utanmadan yeniden gündeme getiren CHP'li Özcan, "Seçimden önce sığınmacılara yardımı keseceğim dedim. Sözümün gereğini yerine getirdim." diye konuştu.

Nagehan Alçı, Özcan'a, en temel ihtiyaç maddelerinden suya ulaşma hakkını göçmenlerin elinden nasıl aldığını sordu. "Göçmenlerden on kat fazla su faturası alacağım." diyen Özcan, bir yandan kelime oyunu yöntemine başvururken, diğer yandan da Iraklı göçmenleri hedef aldı.

"Sularını keselim diyen oldu mu? Ben ırkçı veya faşist değilim. Bolu'daki yabancıların yüzde 70'i Iraklı. Allahınızı severseniz Irak'ta savaş mı var?"

'Benim annem kapalı'

Kendisine başörtülü bir kadınla ilgili seviyesiz anısı hatırlatılan Özcan, şöyle cevap verdi: "Benim ailem hacı. Benim annem de o hanım gibi kapalı. Ben Bolu'da cami yaptırdım."

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