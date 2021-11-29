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Siyaset Irkçı Tanju ile PKK sevici Canan arasında kavga!
Siyaset

Irkçı Tanju ile PKK sevici Canan arasında kavga!

Irkçı uygulamalarıyla büyük tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, PKK yanlısı ve Ermeni Soykırımı safsatasıyla bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. Arasında kavga çıkan iki CHP'linin sicilleri, partinin milli ve manevi tüm değerlere karşı olduğunu da gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 07:51:00 - 2021-11-29 08:08:28
Irkçı Tanju ile PKK sevici Canan arasında kavga!

Yaptığı ırkçı açıklamalar ile sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Programda CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden CHP'li Özcan, "Ermeni soykırımı ile ilgili söylemleri beni çok rahatsız etmişti." dedi.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşarak "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" ifadelerine yer vermişti.

İkili arasındaki gerilim, "Biri ırkçı, diğeri PKK sevici. CHP'nin kimlere kucak açtığını görün!.." yorumlarına neden oldu.

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