Irkçı saldırıda öldürülen Suriyeli gencin cenazesi İdlib'e gönderildi!
İHH İnsani Yardım Derneği'nin Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim görüp, Balıkesir Tıp Fakültesi'ni kazanan 17 yaşındaki Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi memleketi İdlib'e gönderildi.
Yeniakit.com.tr
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi insani duygularını kaybetmiş ırkçıların hedef gösterdiği Suriyelilerden 17 yaşındaki Faris Muhammed Al-Ali, menfur bir saldırı neticesinde hayatını kaybetti.
İHH'nın Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim görüp, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Muhammed Al-Ali'nin cenazesi memleketi İdlib'e gönderildi.
Suriyeli genç, İdlib'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ailesi de Suriye'de hayatını kaybeden Al-Ali'nin ölümü üzerinden İHH'yı hedef alarak insanlıktan nasibinin olmadığını bir kez daha ispatlamıştı.