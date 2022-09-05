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Gündem Irkçı saldırıda öldürülen Suriyeli gencin cenazesi İdlib'e gönderildi!
Gündem

Irkçı saldırıda öldürülen Suriyeli gencin cenazesi İdlib'e gönderildi!

İHH İnsani Yardım Derneği'nin Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim görüp, Balıkesir Tıp Fakültesi'ni kazanan 17 yaşındaki Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi memleketi İdlib'e gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 22:41:00 - 2022-09-05 23:18:56
Irkçı saldırıda öldürülen Suriyeli gencin cenazesi İdlib'e gönderildi!

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi insani duygularını kaybetmiş ırkçıların hedef gösterdiği Suriyelilerden 17 yaşındaki Faris Muhammed Al-Ali, menfur bir saldırı neticesinde hayatını kaybetti.

İHH'nın Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim görüp, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Muhammed Al-Ali'nin cenazesi memleketi İdlib'e gönderildi.

Suriyeli genç, İdlib'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ailesi de Suriye'de hayatını kaybeden Al-Ali'nin ölümü üzerinden İHH'yı hedef alarak insanlıktan nasibinin olmadığını bir kez daha ispatlamıştı.

Irkçılıktan tüm insani duygularını kaybeden Ümit Özdağ bu sefer de İHH'yı hedef aldı!
Irkçılıktan tüm insani duygularını kaybeden Ümit Özdağ bu sefer de İHH'yı hedef aldı!

Siyaset

Irkçılıktan tüm insani duygularını kaybeden Ümit Özdağ bu sefer de İHH'yı hedef aldı!

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