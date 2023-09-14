Irkçı provokatörlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi sözler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı provokatörlere sert ifadelerle tepki gösterdi.
108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçı politikalarla provokatörlük yapanlarla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
"Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın çabalarını başlarına çalacağız." diyen Erdoğan, şu mesajı verdi:
"Hukukun dışına çıkanların bu fitne ateşini daha fazla büyümeden söndüreceğiz."
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