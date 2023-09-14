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Siyaset Irkçı provokatörlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi sözler!
Siyaset

Irkçı provokatörlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi sözler!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 16:55:00 - 2023-09-14 17:08:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı provokatörlere sert ifadelerle tepki gösterdi.

108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçı politikalarla provokatörlük yapanlarla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın çabalarını başlarına çalacağız." diyen Erdoğan, şu mesajı verdi:

"Hukukun dışına çıkanların bu fitne ateşini daha fazla büyümeden söndüreceğiz."

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