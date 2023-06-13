  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Irkçı Özdağ'dan mayın çıkışı!
Siyaset

Irkçı Özdağ'dan mayın çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-06-13 17:55:00 -
Irkçı Özdağ'dan mayın çıkışı!

Sığınmacılara yönelik provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan ''sınıra mayın döşeyelim'' açıklaması geldi.

Sığınmacılara yönelik provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan ''sınıra mayın döşeyelim'' açıklaması geldi.

Daha önce birçok iddiası yalanlanan Özdağ, 20 bin Afgan uyruklu kişinin son 1 ay içerisinde Türkiye sınırını geçerek ülkeye girdiğini iddia ederek, "Sığınmacıların girmesine yönelik tek çözüm, Ottawa Anlaşması'ndan çekilmek ve sınırlarımıza mayın döşemek" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23