Irkçı Özdağ'dan mayın çıkışı!
Sığınmacılara yönelik provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan ''sınıra mayın döşeyelim'' açıklaması geldi.
Sığınmacılara yönelik provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan ''sınıra mayın döşeyelim'' açıklaması geldi.
Daha önce birçok iddiası yalanlanan Özdağ, 20 bin Afgan uyruklu kişinin son 1 ay içerisinde Türkiye sınırını geçerek ülkeye girdiğini iddia ederek, "Sığınmacıların girmesine yönelik tek çözüm, Ottawa Anlaşması'ndan çekilmek ve sınırlarımıza mayın döşemek" dedi.