Irkçı Özdağ tarih verdi! Provokasyonlarına böyle devam edecek
İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra Ayyıldız Hareketi'ni kuran ırkçı Ümit Özdağ, provokasyonlarına partileşerek devam edecek. Irkçı Özdağ, 26 Ağustos'ta partisini kurup Anadolu'yu gezmeye başlayacağını söyledi.
İYİ Parti'den istifa ederek, Ayyıldız Hareketi'ni kuran ırkçı Ümit Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu.
Ümit Özdağ, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla da buluştu.
Partileşme süreci hakkında bilgi veren Özdağ, "Ayın 26'sında partimizi kurup Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız. Bu partinin kuruluşundan önceki son il ziyareti. Partimizin kuruluşunun ilanından sonra buraya tekrar ziyarete geleceğiz" dedi.