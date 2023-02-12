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Siyaset Irkçı Özdağ ile AK Partili Babuşçu karşılaştı, tartışma çıktı!
Siyaset

Irkçı Özdağ ile AK Partili Babuşçu karşılaştı, tartışma çıktı!

Adıyaman Üniversitesi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile karşılaşan AK Partili Aziz Babuşçu, Özdağ'a Suriyeli tepkisi gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışmada Özdağ ırkçı tutumunda direterek çirkin ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 22:56:00 -
Irkçı Özdağ ile AK Partili Babuşçu karşılaştı, tartışma çıktı!

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, Adıyaman Üniversitesi'ni ziyareti esnasında, ırkçı Ümit Özdağ ile karşılaştı.

Özdağ, bir Türk gönüllü olduğu ortaya çıkan üstelik hafız olduğu öğrenilen gönüllü vatandaşa "Suriyeli bir kişi itfaiye ekibinin cebinden telefonunu çaldı." diyerek görüntüsünü paylaşıp iftira atmıştı.

Babuşçu, Ümit Özdağ'a çirkin iftirasını hatırlatarak, "Türk milletinden özür dilemelisiniz" dedi.

Ümit Özdağ, Babuşçu'ya, "Türk milletinden siz özür dilemelisiniz, bu kadar Suriyeliyi buraya doldurdunuz" ifadeleri ile arsızca cevap verdi.

İkili arasında çıkan tartışmaya çevredekiler de katılınca, sesler yükseldi, sinirler gerildi.

Yine çevredekilerin araya girmesi ile AK Partili Babuşçu Özdağ'ın yanından uzaklaşınca tartışma sona erdi.

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