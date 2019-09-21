Irkçı Modi, Keşmir’i Araplarla işgal edecek

Münübe Yılmaz

Hindistan’ın ırkçı Başbakanı Modi, Arap turuna çıktı... Bahreyn’i ziyaret eden ilk Hindistan başbakanı olan Modi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’deki işadamlarını ekim ayında Keşmir’deki yatırımcı zirvesine davet etti

Keşmir’de Hindular için yasadışı yerleşimler yapmak isteyen Modi, bunu Arapların parasıyla hayata geçirip bir anlamda Müslüman dünyaya da mesaj vermek istiyor. Bu arada Modi, Abu Dabi Şeyhi ile yaptığı görüşmelerde Keşmir’i Hindistan’ın iç meselesi olarak görüp gaspa destek veren BAE liderliğine de teşekkür ettiğini ifade etti.