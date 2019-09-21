Irkçı Modi, Keşmir’i Araplarla işgal edecek
Hindistan’ın ırkçı Başbakanı Modi, BAE ve Bahreyn’deki işadamlarını ekim ayında Keşmir’deki yatırımcı zirvesine davet etti.21 Eylül 2019 Cumartesi 10:09
Münübe Yılmaz
Hindistan’ın ırkçı Başbakanı Modi, Arap turuna çıktı... Bahreyn’i ziyaret eden ilk Hindistan başbakanı olan Modi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’deki işadamlarını ekim ayında Keşmir’deki yatırımcı zirvesine davet etti
Keşmir’de Hindular için yasadışı yerleşimler yapmak isteyen Modi, bunu Arapların parasıyla hayata geçirip bir anlamda Müslüman dünyaya da mesaj vermek istiyor. Bu arada Modi, Abu Dabi Şeyhi ile yaptığı görüşmelerde Keşmir’i Hindistan’ın iç meselesi olarak görüp gaspa destek veren BAE liderliğine de teşekkür ettiğini ifade etti.
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