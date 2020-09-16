Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video
Sosyal medyada Kürt vatandaşları hedef alan bir video büyük tepki çekti. Kendisine ‘ülkücü’ süsü veren genç bir kadın kamera önünde dans ederek ırkçı sözler sarfetti.
Dün sosyal medyada dolaşıma sokulan skandal bir video büyük tepki çekti.
Kendisine ülkücü süsü vermiş genç bir kadın Türk bayrağının önünde “Ankara’nın Bağları” türküsüyle idans ederek Kürt vatandaşları hedef alan sözler sarfetti.
Provokatif videoda kadın, Batman’da Uzman Çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırıda bulunduğu 18 yaşındaki İpek Er’in intihar etmesi, Sakarya’da Güneydoğu’dan gelen mevsimlik işçilere ve Afyonkarahisar’da inşaat işçilerine yapılan saldırıları öven cümleler söyledi.
Sosyal medyada tepki
Skandal videonun sosyal medyada yayılmasıyla provokatör kadının tutuklanması için çağrıda bulunuldu. Twitter’da "ırkçıkadıntutuklansın" etiketi ile çok sayıda paylaşım yapıldı.
Kullanıcılar prokatör sözlerle toplumu ayrıştırmaya kalkışan kimliği belirsiz kadına tepki gösterdi.