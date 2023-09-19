Irkçı faşist dalga yayılıyor! Suriyeli Ahmet Medrati katledildi

Adana’da telefoncu dükkanı işleten Suriyeli Ahmet Madrati, ırkçı bir grup genç tarafından silahla vurularak katledildi.

Ümit Özdağ gibi Kemalist kafatasçıların ırkçı söylemleri Türkiye'yi yangın yerine çevirmeye devam ediyor.

“Adana'dan gelen bilgiye göre, bugün 31 yaşında bir çocuk sahibi ve eşi hamile olan Ahmet Medrati adındaki bir Suriyeli genç, ırkçı bir grup genç tarafından silahla vurularak öldürüldü. Medrati'nin ağabeyinin söylediğine göre kendisi bir cep telefonu dükkanı işletiyordu. Bir grup gencin kendisinden parasız telefon vermesi isteğini reddetmesi üzerine söz konusu gençler tarafından silahla vuruldu. Ahmet Medrati, daha önce de tehditler alıyormuş. Bu sebeple Avukat tutmuş. Avukatı, Medrati'nim defalarca tehdit edildiğini ve kendisinden haraç istendiğini söyledi.

Devlet, üç beş kanı bozuk soysuza gereken müdahaleyi yapmadığı sürece Türkiye'de kan gövdeyi götürecek.