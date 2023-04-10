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Siyaset Irkçı çeteden kaçan kaçana... Zafer Partisi'nde istifa depremi!
Siyaset

Irkçı çeteden kaçan kaçana... Zafer Partisi'nde istifa depremi!

Yeniakit Publisher
2023-04-10 09:24:00 -
Irkçı çeteden kaçan kaçana... Zafer Partisi'nde istifa depremi!

Zafer Partisi’nin İzmir Kurucu İl Başkanı olan ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini sürdüren Ege Tunca, partisinden istifa etti ve milletvekili adaylığından çekildi.

İstifa açıklamasını duyuran Tunca’nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Kurucu İl Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı görevlerini ifa etmiş olduğum Zafer Partisi üyeliğimi bugün sonlandırıyor ve İzmir milletvekilliği adaylığımdan çekiliyorum.

Herkes şahittir ki, İzmir milletvekili aday listesinde bulunan benim dışımdaki herkesin toplamından fazlasını maddi ve manevi olarak verdim.

Vatanımızın bütünlüğü ve Türk Milleti'nin menfaati için girmiş olduğum bu yolda parti içindeki çıkarcıların her türlü iftira ve saldırısına göğüs gerdim. Konu makam değil vatan dedim, her yapılana eyvallah dedim ancak şu an bana yapılana eyvallah demeyeceğim.

Ufak insanların seviyesiz ayak oyunları başarıya ulaşmış olup, açıkça hırsızlık yapan, parti içindeki evli kadınlara sarkan, Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan değil Muharrem İnce olmalıydı diyen ve adını ilk defa duyduğum adaylara bile listede önümde yer verilmiştir.
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En başından beri bütün partililerimize söylediğim gibi; hiçbir zaman herhangi bir makam beklentim olmadı. Ancak kalitesiz, seviyesiz, İzmirli ve Zafer Partili olmak ile alakası olmayan şahısların parti nezdinde benden daha değerli kabul edilmesini ben kabul etmiyorum.

Hep mütevazi oldum, selam vermeyeceğim insanları adam yerine koydum. Maalesef gördüm ki Zafer Partisi'nde önemli olan adam olmak değil birilerinin adamı olmakmış.

Bugüne kadar verdiklerim, harcadıklarım, emeklerim hepsi Türk Milleti'ne helal olsun. Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği ideolojisini tek başıma kalsam da savunacağım. Ne Mutlu Türk'üm diyene.

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