Irkçı başkan 'Heykeli dikeceğim' dedi... Kuyruğu dik tutmak için heykeli kim bilir nasıl dikecek

​Irkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” paylaşımında bulunmuştu. İl Meclis toplantısında hatırlatılması üzerine "Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz." dedi.

Irkçı ve faşistliğin dibine vuran Özcan'ın bu sözlerini duyanlar 'Kuyruğu dik tutmak için heykeli kim bilir nasıl dikecek' sorusunu sormadan edemedi.