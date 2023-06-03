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Siyaset Irkçı başkan 'Heykeli dikeceğim' dedi... Kuyruğu dik tutmak için heykeli kim bilir nasıl dikecek
Siyaset

Irkçı başkan 'Heykeli dikeceğim' dedi... Kuyruğu dik tutmak için heykeli kim bilir nasıl dikecek

Yeniakit Publisher
2023-06-03 12:13:00 -
Irkçı başkan 'Heykeli dikeceğim' dedi... Kuyruğu dik tutmak için heykeli kim bilir nasıl dikecek

​Irkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” paylaşımında bulunmuştu. İl Meclis toplantısında hatırlatılması üzerine "Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz." dedi.

​Irkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” paylaşımında bulunmuştu. İl Meclis toplantısında hatırlatılması üzerine "Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz." dedi.

Irkçı ve faşistliğin dibine vuran Özcan'ın bu sözlerini duyanlar 'Kuyruğu dik tutmak için heykeli kim bilir nasıl dikecek' sorusunu sormadan edemedi.

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Yorumlar

Mustafa Süzer

Bu heykel kesinlikle dikilmemeli. Biz müsliümanız, bizim heykelimiz olmaz. Bu zat herkesi kendi gibi bizanslı zannediyor.

Heykel uzmanı

Chpkaka 100 senedir heykelden başka bir şey bilmemektedir. Heykelcilik ve hesapcılık uzmanlık alanlarıdır.
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