Irit Lillian kimdir? Irit Lillian hangi görevlerde bulundu?
İsrail’in Filistinlere yaptığı zulmü sonrası Türkiye, İsrail ile ilişkilerini askıya almıştı. Türkiye'de 1,5 yıl boyunca İsrail maslahatgüzarı olarak görev yapan Roey Gilad'ın yerine Irit Lillian atandı. Peki Irit Lillian kimdir?
Irit Lillian 1962 Rehovot doğumlu. İsrail Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olan 1962 doğumlu Lillian, 2015-2019'da İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi, 2007'de de İsrail'in Avustralya Büyükelçisi'ydi. Askerlik görevi sırasında Lillian, IDF radyo istasyonunda (Galei Tsahal) yapımcı ve editördü . Tel Aviv Üniversitesi'nden Arkeoloji ve Mısırbilim alanında BA ve HUJ'da Doğu ve Batı Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı. Lillian 1986'da İsrail Dışişleri Bakanlığı'na katıldı.
Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler, İsrail'in özellikle de Filistinlilere yaptığı zulümler nedeniyle 15 Mayıs 2018'den bu yana büyükelçiliklerdeki maslahatgüzarlar tarafından yürütülüyor.