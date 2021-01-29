Irit Lillian kimdir? Irit Lillian hangi görevlerde bulundu?

Irit Lillian 1962 Rehovot doğumlu. İsrail Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olan 1962 doğumlu Lillian, 2015-2019'da İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi, 2007'de de İsrail'in Avustralya Büyükelçisi'ydi. Askerlik görevi sırasında Lillian, IDF radyo istasyonunda (Galei Tsahal) yapımcı ve editördü . Tel Aviv Üniversitesi'nden Arkeoloji ve Mısırbilim alanında BA ve HUJ'da Doğu ve Batı Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı. Lillian 1986'da İsrail Dışişleri Bakanlığı'na katıldı.

Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler, İsrail'in özellikle de Filistinlilere yaptığı zulümler nedeniyle 15 Mayıs 2018'den bu yana büyükelçiliklerdeki maslahatgüzarlar tarafından yürütülüyor.