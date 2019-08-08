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İrfan Saraloğlu: “Hakem maçın önüne geçti”

İsrailli hakem Orel Grinfeld’in kararlarını eleştiren Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, “Hakemin maalesef maçın son bölümünde, aslında gidişatında verdiği kararların adil olmadığını düşünüyorum.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:10
İrfan Saraloğlu: “Hakem maçın önüne geçti”

İsrailli hakem Orel Grinfeld’in kararlarını eleştiren Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, “Hakemin maalesef maçın son bölümünde, aslında gidişatında verdiği kararların adil olmadığını düşünüyorum. Her iki taraf için de demokrat olduğunu düşünmüyorum. Maçın sonunda yaptığı hareketler maçın önüne geçti” dedi.


Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Olympiakos’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakemin verdiği kararları eleştirerek sözlerine başlayan Saraloğlu, “İki etap var konuşulacak iki konu var. Öncelik vermemiz gereken iki güzide kulüp, birbirine yakın iki ülke ve takımlarının Şampiyonlar Ligi maçı var. Sahada elinden geleni yapıyor iki takım da ama yönetim anlamında ciddi bir sorun var. Hakemin maalesef maçın son bölümünde, aslında gidişatında verdiği kararların adil olmadığını düşünüyorum. Her iki taraf için de demokrat olduğunu düşünmüyorum. Maçın sonunda yaptığı hareketler maçın önüne geçti. Maçın sonunda da hem oyuncumuzu hem hocamızı atması düşündürücü” ifadelerini kullandı.



“Hakem maç sonu hocamızı ve oyuncumuzu attı”


Karşılaşma bitiminde hakem Grinfeeld’in Teknik Direktör Okan Buruk ve Chedjou’ya kırmızı kart gösterdiğini belirten İrfan Saraloğlu, “Soyunma odasında ve koridorda Okan hocamız maçın hakemine; ‘futbol oynuyoruz’ diyor. ‘Attım seni’ diyor hakem. Chedjou; ‘ayıp sana’ diyor ve seni de attım diyor hakem.Bu hatalar bize ne kadar zarar veriyorsa futbola da o kadar zarar veriyor. İnanın Olympikos takımına aynı davranışta bulunsa aynı cümleleri sarf edeceğime inanabilirsiniz” diye konuştu.



“Rakip kaleciyi aşamadık”


Olympiakos’un maç içinde iyi stratejiler uyguladığını dile getiren İrfan Saraloğlu, “Bu anlamda Olympiakos takımı sahada kendisine yakışır bir futbol oynadı. Kendi becerileriyle bir maç kazandılar. Onların galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ancak iki periyotlu bir maçın birini kazandılar. Bir maç daha var. Bizim için bir maç bitmiştir, ikinci maç başlayacaktır. İkinci maç için önemli çalışmalarımız olacak. Pes etmeyecek bir anlayışımız var. Bize yakışır oyunla oynayıp turu atlamak için elimizden geleni yapacağız. 10 kişi kalmamıza rağmen geri adım atmayan oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Rakibin kalecisini aşamadık. Elimize geçirdiğimiz fırsatları değerlendiremedik. Ancak rakip kalecinin başarısını göz ardı edemeyiz. Oyunun tamamı olmasa da büyük çoğunluğu bizim kontrolümüzde geçti, sadece gol bölgesinde vuruşlarda daha iyi olabiliriz. İkinci maça daha iyi konsantre olarak, sahada 11 kişi kalarak maçı bitirmek istiyoruz” dedi.



“Arda sakat değil”


Arda Turan’ın kadroda olmamasının sorulması üzerine Saraloğlu, şu cevabı verdi:


“İki maçlık bir plan yaptık. Arda sakat değil. Fakat diğer arkadaşlarından antrenman sayısı düşük. Form durumu fena değil. İkinci maçta hocamız kendisini uygun gördü. Orada bizimle beraber olacak.”



“Hakemin yıldırma politikası oldu”


Hakem Grinfeeld’in kendilerine karşı bir yıldırma politikası içinde olduğunu da sözlerine ekleyen Saraloğlu, “Oyuna iyi başladık. 10-15 dakika bizim pozisyonlarımız var. 5-10 dakika rakibin toparlanması var. Onun ötesinde bizim geri çekildiğimizi düşünmüyorum. Hakemin yıldırma politikası, gösterdiği kartlar oyuncularımızın daha sert olmasını önledi. Biz 9 faul yaptık 4 sarı kart gördük. Bir de sarıdan kırmızıya dönen kart var. Rakip 15 faul yaptı, 1 sarı kartı var. 11 korner kullandık, rakip 1 korner kullandı. İstatistiklere bakarsak oyunu önde oynadığımız anlamına gelir” şeklinde konuştu.


İrfan Saraloğlu, sakatlanarak oyundan çıkan Mahmut Tekdemir’in durumunun ise yarın belli olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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