İrfan Mektebi

Bizim Anadolu irfânı dediğimiz mefkûre, kesbîlik değil hasbîliktir efendim. İrfan mektebinde, hikmet dersinden hissemize düşen paydır.



İrfan mektebinin öğrencileri insanları zengin ya da fakir diye farklı muameleye tâbi tutmadı.



Misafirine evinin bir odasını ayırdı ve bu odanın adına özel olarak misafir odası dedi.



Açlığa sabretti, tokluğa şükretti. Hasta oldu, Allah’tan imtihandır dedi Rabbine hamd etti.



Gün geldi göğsünde bir volkan patladı, yaktı kavurdu, evlâdını ciğerparesini toprağa verdi. Ama asla isyan etmedi. Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz dedi.

Kerîmesini büyüttü, yetiştirdi. Yabancı bir eve gelin verdi. Uğurlarken; kızım, sen kocana yer ol ki o da sana gök olsun dedi. Kocanın annesi senin de annen, babası senin de babandır, onlara yapacağın saygısızlık bize yapılmış demektir dedi ve beyaz gelinliği öyle giydirdi.



Mahdûmuna; oğlum, sen bir annenin ciğerparesini emanet aldın, onu üzmen bir anneyi üzmendir! Hanımın sana Yüce Allah’ın emanetidir. Sahibi emaneti senden soracak derdi.



Köyüne gelen imam hatibi, öğretmeni, doktoru kısaca her kim gelmişse, yedirmeden, içirmeden hatta gece ağırlamaktan asla imtina etmez bilakis misafire hizmeti kendisine şeref addederdi. Misafir gelmediğinde tövbe istiğfar eder, eksiği ve kabahati kendinde arardı.



Helal çalışmaktan kin tutmaya, gıybet etmeye vakit bulamazdı. Hele ölmüşlerini, atasını ceddini hiç unutmazdı. Her cuma akşamı Yasin-i şerifler okur geçmişlerine bağışlardı. Din adamına, ilim adamına, okumuş insana ilmi sebebiyle hürmet eder, saygıda kusur etmezdi. Devlet malına; tüyü bitmemiş yetimin hakkı der el uzatmaz, dil uzatmazdı! Devletine, devletinin başına itaatte kusur etmezdi. Her kim, dinine, devletine, namusuna göz dikse onun gözünü çıkaracak kadar şahin yüreklidir Anadolu irfânı.



Yaptığı iyiliği asla başa kakmaz, başa kakmak şöyle dursun yaptığı iyilikleri unutur, fakat kendisine yapılan iyiliği asla unutmazdı. Ne kadar da güzelmiş o insanlar.



Kızdı mı cehennem kesilen, sevince cennet! Nasıl oldu da bizi bu insanlardan ayırdılar?



Aslında çok açık, önce gökyüzünden sonra da köklerimizden kopardılar. Selâm ve dua ile.



Yunus Emre SERVET / İmam Hatip