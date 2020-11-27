İrfan Fidan kimdir nerelidir?
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. Peki İrfan Fidan kimdir nerelidir?
2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve getirilen İrfan Fidan aslen Ordu Fatsa’lıdır. 2018 yılında gerçekleştirilen bir toplantıda çocuk istismarcıları için idam sorusuna benim vicdanımda sizin düşüncenizde. Yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğinde bize sadece uygulamak düşer diye açıklama yapmıştır.