İrfan Değirmenci ölmemiş!
TİP'ten milletvekili adayı olup vekil seçilmeyen İrfan Değirmenci, yeniden Halk TV ekranına dönüyor.
İslami değerleri engelleme vaatleri ile seçime gömülenlerden TİP'in milletvekili adayı İrfan Değirmenci, Halk TV ekranına geri dönüyor.
Milletvekili olacağına çok inanıp, sandığa gömüldükten sonra ortalıktan kaybolan İrfan Değirmenci sessizliğini bozarak sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.
Değirmenci şu ifadeleri kullandı:
3 Temmuz Pazartesi yine saat 18 olduğunda. Çünkü insan özlüyormuş. Demişler ki "öldü". Hayır. Söyleyin "geri döndü" İrfan reloaded.3 Temmuz'u bekleyin.