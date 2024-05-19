  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İrfan Can Kahveci'den Icardi'ye gönderme
Spor

İrfan Can Kahveci'den Icardi'ye gönderme

Yeniakit Publisher
2024-05-19 23:05:00 -
İrfan Can Kahveci'den Icardi'ye gönderme

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyen İrfan Can Kahveci karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye göndermede bulundu.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, 21. dakikasından itibaren 10 kişi oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci'den flaş bir paylaşım geldi.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN ICARDI'YE GÖNDERME

İrfan Can Kahveci paylaşımında Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye göndermede bulundu. Fenerbahçe'nin Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından Icardi gol sevincini paylaşmıştı. İrfan Can Kahveci de benzer bir gönderi paylaşarak Icardi'ye göndermede bulundu.

Ali Koç'un 'kupalı' görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Ali Koç'un 'kupalı' görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Koç'un 'kupalı' görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...
Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...

Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...

Derbi öncesi binlerce Fenerbahçeliden RAMS Park’a çıkarma
Derbi öncesi binlerce Fenerbahçeliden RAMS Park’a çıkarma

Spor

Derbi öncesi binlerce Fenerbahçeliden RAMS Park’a çıkarma

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başlamadan saha karıştı! İki takımın oyuncuları birbirine girdi!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başlamadan saha karıştı! İki takımın oyuncuları birbirine girdi!

Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başlamadan saha karıştı! İki takımın oyuncuları birbirine girdi!

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı... 10 kişiyle gelen zafer! Rams Park'ta kazanan Fenerbahçe!
Derbi maçı sonrası ortalık karıştı... 10 kişiyle gelen zafer! Rams Park'ta kazanan Fenerbahçe!

Spor

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı... 10 kişiyle gelen zafer! Rams Park'ta kazanan Fenerbahçe!

Derbi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme
Derbi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Spor

Derbi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Ali Koç sahaya inince ortalık karıştı! RAMS Park'ta büyük gerginlik
Ali Koç sahaya inince ortalık karıştı! RAMS Park'ta büyük gerginlik

Spor

Ali Koç sahaya inince ortalık karıştı! RAMS Park'ta büyük gerginlik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23