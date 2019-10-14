İrfan Can Kahveci'den harekata dil uzatan Fransız'a ayar!
A Milli Takım'ın bu akşam Fransa ile oynayacağı kritik maç öncesi basın toplantısında soruları cevaplayan Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Fransız bir gazetecinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorusuna tokat gibi cevap verdi.14 Ekim 2019 Pazartesi 14:19
A Milli Takımımızın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kazanmak istediklerini kaydeden İrfan Can, "Şu ana kadar oynadığımız oyunla iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Yarın da kazanmak için çıkacağız Fransa maçına" derken, Başakşehir'e döndüğünde de aklında Milli Takım olduğunu belirtti ve, "Kulüp takımına döndüğümüzde de Milli Takım'ı özlüyoruz, buradaki arkadaşlık hep aklımızda. Hep Avrupa Şampiyonası'na katılmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Fransıza cevap
Barış Pınarı Harekatı hakkında Fransız bir gazetecinin sorusu üzerine ise milli futbolcu, "Biz bir savaşta değiliz. Askerlerimiz, terör olan bir bölgeyi temizlemek için orada. Bu konuda ülkemizi destekliyoruz. İnşallah sağ salim dönecekler." şeklinde konuştu.
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