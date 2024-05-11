İrfan Can Kahveci panzer gibi dönecek!
Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan kontrollerinde sol alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, sezonu kapatmıştı.
Tedavisine hemen başlanan Fenerbahçeli yıldız, A Milli Takım ile EURO 2024'e yetişebilmek için elinden geleni yapıyor. Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli forma ile üst düzey performans sergilemek isteyen tecrübeli oyuncu, sahalara panzer gibi geri dönmeyi hedefliyor.
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