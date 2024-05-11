  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İrfan Can Kahveci panzer gibi dönecek!
Spor

İrfan Can Kahveci panzer gibi dönecek!

Yeniakit Publisher
2024-05-11 09:22:00 - 2024-05-11 09:29:29
İrfan Can Kahveci panzer gibi dönecek!

Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan kontrollerinde sol alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, sezonu kapatmıştı.

Tedavisine hemen başlanan Fenerbahçeli yıldız, A Milli Takım ile EURO 2024'e yetişebilmek için elinden geleni yapıyor. Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli forma ile üst düzey performans sergilemek isteyen tecrübeli oyuncu, sahalara panzer gibi geri dönmeyi hedefliyor.

Sen adamı Dzeko'nun gölgesi yaparsan olacağı buydu işte! Fenerbahçelileri kahreden haber geldi...
Sen adamı Dzeko'nun gölgesi yaparsan olacağı buydu işte! Fenerbahçelileri kahreden haber geldi...

Spor

Sen adamı Dzeko'nun gölgesi yaparsan olacağı buydu işte! Fenerbahçelileri kahreden haber geldi...

Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...
Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

Ali Koç Fenerbahçe’den sonra bir kulübü daha batırdı
Ali Koç Fenerbahçe’den sonra bir kulübü daha batırdı

Spor

Ali Koç Fenerbahçe’den sonra bir kulübü daha batırdı

Fenerbahçe'ye Inter'den dünya yıldızı! Belli oluyor! Flaş iddia...
Fenerbahçe'ye Inter'den dünya yıldızı! Belli oluyor! Flaş iddia...

Spor

Fenerbahçe'ye Inter'den dünya yıldızı! Belli oluyor! Flaş iddia...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23